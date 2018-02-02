Сотовым операторам не удалось идентифицировать своих абонентов. Об этом заявил сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.
По его словам, главный финансовый регулятор страны не против пополнения электронного кошелька с баланса мобильного телефона.
«Мы лишь говорим: сначала идентифицируйте своих абонентов. Мы знаем, что несмотря на регистрацию сим-карт, порядка в этой сфере нет. Если кто-нибудь решит воспользоваться электронным кошельком через мобильный и перевести деньги в какую-нибудь террористическую организацию, мы можем попасть в черный список. Это может нанести серьезный урон национальной безопасности», — сказал Толкунбек Абдыгулов.
Напомним, Нацбанк вынес на общественное обсуждение поправки в положение об электронных деньгах. Регулятор предлагает запретить возможность пополнения электронного кошелька с баланса мобильного телефона. Мобильные операторы против.