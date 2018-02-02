Сотовым операторам не удалось идентифицировать своих абонентов. Об этом заявил сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

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По его словам, главный финансовый регулятор страны не против пополнения электронного кошелька с баланса мобильного телефона.

«Мы лишь говорим: сначала идентифицируйте своих абонентов. Мы знаем, что несмотря на регистрацию сим-карт, порядка в этой сфере нет. Если кто-нибудь решит воспользоваться электронным кошельком через мобильный и перевести деньги в какую-нибудь террористическую организацию, мы можем попасть в черный список. Это может нанести серьезный урон национальной безопасности», — сказал Толкунбек Абдыгулов.

Напомним, Нацбанк вынес на общественное обсуждение поправки в положение об электронных деньгах. Регулятор предлагает запретить возможность пополнения электронного кошелька с баланса мобильного телефона. Мобильные операторы против.