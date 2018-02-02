19:25
-10
USD 68.45
EUR 85.07
RUB 1.22
Власть

Сотовым операторам не удалось идентифицировать своих абонентов

Сотовым операторам не удалось идентифицировать своих абонентов. Об этом заявил сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

Читайте по теме
Спор Нацбанка и мобильных операторов. Точку поставит парламент

По его словам, главный финансовый регулятор страны не против пополнения электронного кошелька с баланса мобильного телефона.

«Мы лишь говорим: сначала идентифицируйте своих абонентов. Мы знаем, что несмотря на регистрацию сим-карт, порядка в этой сфере нет. Если кто-нибудь решит воспользоваться электронным кошельком через мобильный и перевести деньги в какую-нибудь террористическую организацию, мы можем попасть в черный список. Это может нанести серьезный урон национальной безопасности», — сказал Толкунбек Абдыгулов.

Напомним, Нацбанк вынес на общественное обсуждение поправки в положение об электронных деньгах. Регулятор предлагает запретить возможность пополнения электронного кошелька с баланса мобильного телефона. Мобильные операторы против.
Ссылка:
просмотров: 1181
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предлагает сотовым операторам получить разрешение у Нацбанка
Спор Нацбанка и мобильных операторов. Точку поставит парламент
Какие премии получают в Нацбанке Кыргызстана, интересует депутата
Парламент одобрил кандидатуру Толкунбека Абдыгулова на должность главы Нацбанка
Парламентский комитет утвердил Толкунбека Абдыгулова в должности главы Нацбанка
Сборы в школах Кыргызстана не должны превышать 100 сомов
Депутаты проверят, как расходуют средства на развитие госязыка
Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 сентября
Парламент одобрил кандидатуру Кубанычбека Кулматова на должность главы Нацбанка
Национальную валюту Кыргызстана печатают в Кении (Африка). Депутат возмущен
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;правительстве назвали первые имена виновных Авария на ТЭЦ. В правительстве назвали первые имена виновных
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;22-26 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 января
&laquo;Стыдливые&raquo; депутаты. Какие привилегии есть у&nbsp;народных избранников «Стыдливые» депутаты. Какие привилегии есть у народных избранников
Для депутатов, которые проверяли Бишкекскую ТЭЦ, энергетики накрыли стол Для депутатов, которые проверяли Бишкекскую ТЭЦ, энергетики накрыли стол
Бизнес
Компания &laquo;KG&nbsp;ГРУПП&raquo; представила свою версию. Дольщиков никто не&nbsp;обманывал Компания «KG ГРУПП» представила свою версию. Дольщиков никто не обманывал
MegaCom дарит подарки на&nbsp;Shopping Fest Winter MegaCom дарит подарки на Shopping Fest Winter
Новая акция Мобильного оператора&nbsp;О!: красивые пары номеров для самых близких! Новая акция Мобильного оператора О!: красивые пары номеров для самых близких!
Электробытовая техника в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат Электробытовая техника в рассрочку и без переплат