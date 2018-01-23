Запрет на пополнение мобильного кошелька с баланса. Мнение Нацбанка

В Национальном банке ИА «24.kg» прокомментировали поправки в положение об электронных деньгах, запрещающее пополнять мобильный кошелек с баланса телефона.

Отмечено, что Национальный банк не запрещает деятельность, связанную с электронными деньгами, при условии соблюдения действующих норм законодательства Кыргызстана.

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При этом при рассмотрении схем деятельности операторов мобильной связи по распространению электронных денег выявлены различные потенциальные риски, в том числе возможные риски недостаточности финансового обеспечения выпуска электронных денег.

Для уточнения порядка предоставления услуг с использованием электронных денег и для минимизации потенциальных рисков при осуществлении деятельности по выпуску, учету и хранению электронных денег Национальный банк разработал проект внесения изменений и дополнений в положение об электронных деньгах.

Функциональная схема деятельности операторов мобильной связи по распространению электронных денег построена таким образом, что создает условия для аккумулирования денежных средств, предназначенных для платежей, на лицевых счетах абонентов, но не на электронных кошельках. Национальный банк

«Фактически лицевой счет абонента мобильной связи обладает функциями, позволяющими собирать и хранить денежные средства пользователя. При этом денежные средства поступают и находятся в распоряжении самих операторов мобильной связи», — уточнили в Национальном банке.

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Для проведения анализа регулятивного воздействия создали рабочую группу. В ее состав включили представителей операторов мобильной связи, операторов платежных систем (платежных организаций), ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОЮЛ «Ассоциация операторов платежных систем KG», Национального банка, Госслужбы финансовой разведки, Госкомитета информационных технологий и связи и Госагентства связи.

После АРВ большинство членов рабочей группы проголосовали за запрет пополнения электронного кошелька путем возврата авансовых платежей с лицевого счета.

В мире существует много разных моделей взаимодействия операторов мобильной связи. Даже в одной стране могут одновременно функционировать несколько различных моделей. Есть также страны, где доступ операторов мобильной связи на рынок банковских услуг ограничен. Нацбанк

12 января АРВ к проекту положения разместили на официальном сайте Национального банка для общественного обсуждения. Кроме того, 18 января руководство Нацбанка провело встречу с руководителями коммерческих банков и мобильных операторов. На ней обсуждали вопросы, касающиеся защиты прав потребителей с точки зрения гарантированности платежей, обеспечения равных условий для всех участников рынка, финансовой стабильности.

«По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении обсуждения данного вопроса на уровне специалистов и экспертов в течение месяца, о проведении — при необходимости — круглых столов по обсуждению вопроса о необходимости взаимодействия операторов мобильной связи с коммерческими банками по выработке решений, которые будут соответствовать нормам законодательства Кыргызстана. После всех обсуждений будет принято окончательное решение по данному вопросу», — заключили в НБ КР.