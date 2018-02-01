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Власть

Авария на ТЭЦ. За дни без отопления бишкекчан освободят от платы за тепло

За дни без отопления из-за аварии на ТЭЦ Бишкека горожан освободят от платы за тепло. Решение принято сегодня на заседании парламента. Предложение внес депутат Дастан Бекешев.

«Это неправильно. Горячая вода — это товар. Бишкектеплосети изначально говорили, что будет производен перерасчет в зависимости от температуры», — заметил вице-премьер Аскарбек Шадиев.

«Я вам гнилые, надкусанные яблоки привезу, вы их купите? Или заплатите мне просто за то, что я привез яблоки? Вы сейчас хотите населению счет предъявить за холодные батареи?» — возмутился Бекешев.

С ним согласились и другие депутаты, которые отметили, что за некачественный товар платить не стоит.

Депутат Исхак Масалиев добавил, что в некоторых квартирах из-за последствий аварии на ТЭЦ лопнули батареи. За это следует предоставить компенсацию, считает нардеп.
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