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Власть

Премьер-министр Кыргызстана готов ответить за аварию на ТЭЦ Бишкека

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков готов ответить за аварию на ТЭЦ Бишкека. Об этом он сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

«Я не снимаю с себя ответственности. Энергетики мне говорили о проделанной работе перед отопительным сезоном. Однако правительство тоже в ответе», — сказал Сапар Исаков.

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Он добавил, что энергетики не смогли сразу определить причину поломки.

«Не было подпиточной воды. Насос показывал норму. Его запустили, а в нем появилась грязь. У меня вопрос: во время работ проверялся ли он? Ремонтировали ли его? Откуда грязь? Пока насос прочистили, котлы замерзли. Были резервы. Но при их запуске произошел сбой», — пояснил премьер-министр.
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