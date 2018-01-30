Премьер-министр обещает, что к 16.00 в квартирах Бишкека станет тепло

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков заявил, что специалисты нашли решение, и к 16.00 во всех квартирах Бишкека станет тепло. Об этом он заявил сегодня на конференции «Открытое правительство».

По его словам, правительство должно задуматься над тем, чтобы в будущем такие аварии не повторялись, а ремонт оборудования производили вовремя.

«Встает вопрос о тарифах, и мы должны переходить к действенным мерам, чтобы в корне решить вопрос. Почему я сейчас выступаю с этим вопросом? Потому что это имеет отношение к теме открытого правительства», — заявил Сапар Исаков.

По его словам, специалисты нашли технологическое решение на ТЭЦ Бишкека, и горячая вода начнет поступать в систему отопления в течение ближайшего часа.