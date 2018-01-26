Видеокамеры для Жогорку Кенеша куплены по наивысшей цене

Видеокамеры для зала заседаний Жогорку Кенеша куплены по наивысшей цене. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Отмечается, заявки на участие в тендере подали три компании. ОсОО «Лэвэл» оценило поставку оборудования в 10,5 миллиона сомов, ОсОО «Sound KG» — в 9,9 миллиона сомов.

Наивысшую цену выставило кыргызско-сингапурско-американское ОсОО «АПЕКС» — 11,9 миллиона сомов. С этой компанией заключен договор на поставку оборудования для оснащения зала заседаний Жогорку Кенеша.

ОсОО «АПЕКС» руководит Данил Юрьевич Низовский, одним из учредителей является Константин Юрьевич Низовский. Судя по всему, это сыновья директора школы № 61 Юрия Низовсого.

Жогорку Кенеш на установку новых камер заложил 12 миллионов сомов. Деньги выделены из республиканского бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что проект «Онлайн-заседание» предусматривает трансляцию не только заседаний Жогорку Кенеша, но и заседаний комитетов, фракций, парламентских слушаний в режиме реального времени, в том числе и на официальном веб-портале www.kenesh.kg.

В 2016 году парламент Кыргызстана уже модернизировал собственный сайт. На эти цели выделяли 300 тысяч сомов, а потратили 250 тысяч.