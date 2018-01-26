14:49
-15
USD 68.40
EUR 84.82
RUB 1.22
Власть

Видеокамеры для Жогорку Кенеша куплены по наивысшей цене

Видеокамеры для зала заседаний Жогорку Кенеша куплены по наивысшей цене. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Отмечается, заявки на участие в тендере подали три компании. ОсОО «Лэвэл» оценило поставку оборудования в 10,5 миллиона сомов, ОсОО «Sound KG» — в 9,9 миллиона сомов.

Наивысшую цену выставило кыргызско-сингапурско-американское ОсОО «АПЕКС» — 11,9 миллиона сомов. С этой компанией заключен договор на поставку оборудования для оснащения зала заседаний Жогорку Кенеша.

ОсОО «АПЕКС» руководит Данил Юрьевич Низовский, одним из учредителей является Константин Юрьевич Низовский. Судя по всему, это сыновья директора школы № 61 Юрия Низовсого.

Жогорку Кенеш на установку новых камер заложил 12 миллионов сомов. Деньги выделены из республиканского бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что проект «Онлайн-заседание» предусматривает трансляцию не только заседаний Жогорку Кенеша, но и заседаний комитетов, фракций, парламентских слушаний в режиме реального времени, в том числе и на официальном веб-портале www.kenesh.kg.

В 2016 году парламент Кыргызстана уже модернизировал собственный сайт. На эти цели выделяли 300 тысяч сомов, а потратили 250 тысяч.
Ссылка:
просмотров: 1304
Версия для печати
Материалы по теме
Диван, два кресла и навесные замки. Какую помощь получил Жогорку Кенеш от Китая
Депутаты переживают, что из процедуры госзакупок исключат аффилированных лиц
На что в 2017 году Жогорку Кенеш потратил 762,6 миллиона сомов
Почти миллиард сомов потратили в Кыргызстане за год на служебные автомобили
Кого из депутатов Жогорку Кенеша обвиняют в коррупции
Обвиняются в коррупции. Пять депутатов парламента — фигуранты уголовных дел
Неугомонные. Что успели предложить депутаты парламента за неделю 2018 года
Депутаты Жогорку Кенеша сегодня соберутся на внеочередное заседание
Депутат Жогорку Кенеша Искандер Гайпкулов принес присягу
Управление делами президента потратит 10,2 миллиона сомов на услуги охранников
Популярные новости
Если не&nbsp;прекратят, введу прямое госуправление. Президент о&nbsp;депутатских играх Если не прекратят, введу прямое госуправление. Президент о депутатских играх
Не&nbsp;те&nbsp;предпочтения. Президент раскритиковал Российско-Кыргызский фонд развития Не те предпочтения. Президент раскритиковал Российско-Кыргызский фонд развития
Депутаты критикуют правительство за&nbsp;выбор компании Huawei для &laquo;Умного города&raquo; Депутаты критикуют правительство за выбор компании Huawei для «Умного города»
Владимир Путин нырнул в&nbsp;ледяную прорубь в&nbsp;крещенскую ночь Владимир Путин нырнул в ледяную прорубь в крещенскую ночь
Бизнес
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom