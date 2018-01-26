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Власть

Личные данные абонентов сотовых компаний хотят передать МЧС

Для оперативного принятия решений операторам государственной дежурно-диспетчерской службы «112» предлагают предоставить возможность получать от сотовых компаний данные о местонахождении абонентского устройства. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Жогорку Кенеш.

В нем указано, что номер абонента, позвонившего в службу «112», и его местоположение будут определяться автоматически, что позволит быстрее реагировать на вызовы о помощи.

Инициатор законопроекта — депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина. Предлагаемые меры, по ее мнению, также помогут отслеживать поступившие вызовы о террористических угрозах, а операторы службы «112» смогут помогать в поиске предоставивших ложную информацию. Кроме того, передача данных о местонахождении абонента позволит предотвратить ложные доносы и сократит время реагирования оперативных служб на реальные вызовы.

В последнее время ложные вызовы о террористических и диверсионных актах происходят во многих государствах мира, в том числе и в нашей республике, отвлекая оперативные службы от реальных вызовов о помощи, оставляя за собой значительные материальные и временные затраты.

Ирина Карамушкина

В документе указано, что во многих странах номер телефона служб спасения един, и люди могут звонить, даже если в мобильном телефоне отсутствует сим-карта, не введен код или включен режим блокировки. При звонке оператор видит уникальный номер телефона — IMEI и может идентифицировать личность звонившего. Такая мера, как считает депутат, важна для туристов.

Ирина Карамушкина предлагает обязать операторов сотовой связи в Кыргызстане передавать информацию о местонахождении и персональные данные абонента, звонившего по единому номеру 112, в уполномоченный государственный орган.

Отметим, единая государственная дежурно-диспетчерская служба «112» входит в состав Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.
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