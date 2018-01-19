Депутатам от СДПК не понравился отчет чиновников о развитии аграрного сектора

На заседании парламентской фракции СДПК сегодня рассматривают ситуацию в пищевой и перерабатывающей промышленности.

С докладом выступили вице-премьер-министр Санжар Муканбетов и заместитель министра сельского хозяйства Эркин Чодоев. Они заявили, что в аграрном секторе в целом и в мясной промышленности в частности наблюдается положительная динамика. Показатели растут.

Нардеп Рыскелди Момбеков счел доклад сырым. Проекты и перспективы в нем не указаны.

«С таким отчетом нельзя приходить на фракцию. Безобразие! Предлагаю признать отчет неудовлетворительным. Исходя из отчета получается, что мы ничего не производим, не экспортируем, все завозим. Вот вы говорите, что из Российско-Кыргызского фонда развития получили на сельское хозяйство $54 миллиона. Почему так мало? Один Бабанов умудрился $17 миллионов получить», — сказал Рыскелди Момбеков.

Асылбек Жээнбеков также добавил, что положительные моменты есть, но приглашенные чиновники об этом не знают, поскольку некомпетентны.