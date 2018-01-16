От мандата отказываюсь. Омурбек Бабанов подал заявление в ЦИК

Депутат парламента Омурбек Бабанов подал заявление в ЦИК об отказе от мандата. Об этом журналистам сообщил его советник Мирсулжан Намазалиев. Документы поданы в ЦИК накануне.

Экс-кандидат в президенты неожиданно для своих сторонников заявил о том, что уходит из большой политики и сдает депутатский мандат.

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Ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении лидера партии «Республика — Ата Журт» и других лиц. Ему икриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, речь идет о выступлении Омурбека Бабанова во время предвыборной агитации на встрече с жителями микрорайона «Амир Тимур» в городе Оше 28 сентября.

После президентских выборов Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан. По некоторым данным, он отправился в Карловы Вары (Чехия) на лечение. Где сейчас находится опальный политик, неизвестно.

После уголовного преследования Омурбек Бабанов заявил о том, что он больше не в политике.