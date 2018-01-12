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Власть

Депутат возмущен, что водителям маршруток не больше 20 лет

Депутат Жогорку Кенеша Нурлан Макеев возмущен, что водителям маршруток не больше 20 лет. Об этом он заявил сегодня на заседании фракции «Кыргызстан».

По его словам, водителям городских маршруток в основном по 18-20 лет. Опыта вождения у них нет, поэтому происходят аварии.

«Они покупают права за 10 тысяч сомов, берут отцовскую машину и ездят», — сказал Нурлан Макеев.

По данным ГРС, водительское удостоверение национального образца выдается лицам, достигшим возраста: по категориям «А1», «А», «В1» — 16 лет; по категории «В» — 17 лет; по категориям «ВЕ», «С1», «С» — 18 лет; по категориям «D1», «D», «С1Е», СЕ«, «D1E», «DE» — 21 года. Чтобы получить возможность управлять пассажирским и грузовым транспортом, необходимо иметь стаж не менее 4 лет.

Депутат также отметил, что необходимо избавляться от таких сотрудников Патрульной милиции, которые вымогают деньги с водителей за отсутствие противооткатника в легковой машине.
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