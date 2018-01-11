Требует размаха! Тазабек Икрамов о праздновании 25-летнего юбилея сома

«Нужно отметить на высоком уровне 25-летие сома», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов.

По его словам, в истории каждого государства есть важные даты. В Кыргызстане в этом году отмечается 25 лет со дня введения национальной валюты — празднования должны быть соответственными.

«Без национальной валюты невозможно построить государство. Считаю, что необходимо отметить дату на высоком уровне. Правительство должно предоставить данные, какие мероприятия планируются, сколько на это нужно бюджетных средств», — подчеркнул Тазабек Икрамов.