Требует размаха! Тазабек Икрамов о праздновании 25-летнего юбилея сома

«Нужно отметить на высоком уровне 25-летие сома», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов.
По его словам, в истории каждого государства есть важные даты. В Кыргызстане в этом году отмечается 25 лет со дня введения национальной валюты — празднования должны быть соответственными.
«Без национальной валюты невозможно построить государство. Считаю, что необходимо отметить дату на высоком уровне. Правительство должно предоставить данные, какие мероприятия планируются, сколько на это нужно бюджетных средств», — подчеркнул Тазабек Икрамов.
Кыргызстан стал одной из первых стран бывшего СССР (и первой в постсоветской Центральной Азии), утвердившей собственную национальную валюту. Постановление о ее введении принято Верховным Советом Киргизии 3 мая 1993 года. С 10 мая 1993 года Национальный банк Кыргызской Республики ввел в обращение банкноты I серии номиналом 1, 5 и 20 сомов, а также разменные знаки номиналом 1, 10 и 50 тыйынов.