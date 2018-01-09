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Власть

Ликвидировать транспортную инспекцию Кыргызстана предложили депутаты

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил ликвидировать транспортную инспекцию при Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

На рассмотрение депутатов внесли поправки в закон о проверках субъектов предпринимательства. Ими предлагается вывести из-под действия закона транспортную инспекцию и уполномоченный госорган в сфере гражданской авиации. Пункт о транспортной инспекции вызвал у депутатов негодование. 

Я вообще не понимаю, зачем нам транспортная инспекция. Я знаю, что водители маршрутных такси всегда говорят: их дважды проверяют и берут деньги за одно и то же.

Дастан Бекешев
С ним согласился депутат Акылбек Жапаров. Он остался недоволен тем, что на законопроект, касающийся бизнеса, нет анализа регуляторного воздействия.

«Где участие бизнеса в принятии документов? 92 процента всех товаров и услуг перевозится автомобильным транспортом. Это задевает любой бизнес. Вы хотите сейчас вывести из-под контроля закона о проверках субъектов предпринимательства два госоргана. Где в программе «Жаны доорго кырк кадам» прописано, что будем увеличивать число госорганов, которые могут без предупреждения проверять? Это вопросы взаимодействия Минтранса и Минэконома, как все отрегулировать, чтобы не навредить бизнесу. Вы свои проблемы хотите решить с помощью закона. Так нельзя!» — высказался депутат. 

Предложение вывести из закона уполномоченный орган в сфере гражданской авиации связано с рекомендациями ИКАО. Он должен проверять самолеты каждый день.

Министр экономики Артем Новиков
Депутаты отложили рассмотрение законопроекта на месяц. За это время Министерство транспорта и коммуникаций и Министерство экономики должны сделать анализ регулятивного воздействия документа на бизнес.
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