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Власть

Депутаты одобрили назначение Санжара Муканбетова на пост вице-премьер-министра

Комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру Санжара Муканбетова на пост вице-премьер-министра. Решение принято сегодня на заседании комитета.

Санжара Муканбетова на пост выдвинул премьер-министр Сапар Исаков. Комитету его представил первый вице-премьер Аскарбек Шадиев.

Санжар Муканбетов родился 12 декабря 1972 года. В 1994 году окончил Кыргызский технический университет, в 2003-м — Кыргызский государственный национальный университет по специальности «экономика».

С 1998 по 2001 годы работал в Госагентстве по иностранным инвестициям и экономическому развитию.

В 2007-2009 годах был заместителем министра экономического развития и торговли, с 2010 по 2014 годы — заместителем министра экономики.

С 2014 года является председателем Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком.
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