Депутат Жогорку Кенеша провел сутки в транспортном коллапсе

Депутат Жогорку Кенеша Калдарбек Баймуратов провел сутки в транспортном коллапсе. Об этом он рассказал сегодня на заседании парламента.

По его словам, 29 декабря он выехал в регионы, но провел в дороге 24 часа. «Техника для чистки дорог в неисправном состоянии или выходит с опозданием. Грузовые машины стоят в три ряда. Патрульная милиция не справляется. На перевалах пробки протяженностью 5 километров. Ежегодно повторяется такая ситуация, когда выпадает снег. Дорогу открыли через два дня. Пассажиры застряли с детьми. Не было возможности разместить их в теплых помещениях», — отметил Калдарбек Баймуратов.

Он добавил, что нужно образовать дорожную полицию, которая будет регулировать движение и помогать дорожным службам.