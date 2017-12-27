Владимир Путин принимал глав государств СНГ за городом

Президент России Владимир Путин принимал глав государств СНГ в загородной резиденции «Ново-Огарево». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В неформальной встрече участвовали президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Молдовы Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Лидеры стран Содружества подвели итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.

«Рад, что нам удалось собраться накануне Нового года и, как мы договаривались, в неформальной обстановке подвести итоги совместной работы в рамках СНГ за прошедший год, поговорить о планах на перспективу и обсудить актуальные вопросы региональной и мировой повестки. Приоритетное внимание уделялось устранению барьеров на пути движения товаров, услуг, упрощению таможенных процедур. Отмечу, что в текущем году товарооборот между странами СНГ значительно вырос», — пояснил Владимир Путин.

По данным за 10 месяцев, товарооборот между странами СНГ увеличился более чем на четверть (25,7 процента), достигнув почти $117 миллиардов.

С 1 января 2018 года председательство в СНГ переходит Таджикистану.