Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Казахстана обсудили дорожную карту

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках официального визита встретился с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым. Об этом сообщил отдел информационной политики главы государства.

По его данным, на встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-казахского сотрудничества и перспективам дальнейшего взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил за то, что казахская сторона уделяет пристальное внимание решению вопросов двустороннего сотрудничества.

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым

«Казахская сторона настроена на своевременное и оперативное решение всех вопросов, в том числе в рамках реализации дорожной карты. Наш президент Нурсултан Назарбаев всегда подчеркивает, что у казахстанцев нет ближе народа, чем кыргызстанцы», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Стороны затронули вопросы реализации подписанной дорожной карты и подчеркнули необходимость решения всех вопросов так, чтобы народы двух стран почувствовали плюсы от вхождения в ЕАЭС.

Также стороны обсудили вопросы о рациональном совместном использовании водных сооружений и ресурсов.

Далее Сооронбай Жээнбеков выедет в Москву, где сегодня состоится неформальная встреча глав государств СНГ.