Премьер дал пять дней на решение проблем «Кыргызнефтегаза»

Премьер-министр Сапар Исаков поручил в течение пяти дней внести предложения по улучшению финансово-экономического положения ОАО «Кыргызнефтегаз». Об этом сообщили в пресс-службе главы кабмина.

Отмечено, что сегодня Сапар Исаков провел рабочее совещание о ситуации в ОАО «Кыргызнефтегаз». Председатель правления компании Рашит Бостонов рассказал, что на протяжении нескольких лет ситуация на предприятии сложная.

«Проблемы связаны с низкой эффективностью управления ОАО, нестабильным сбытом продукции, отсутствием роста запасов, перепроизводством мазута при отсутствии спроса и со снижением выработки ГСМ на НПЗ в Джалал-Абаде», — сообщил председатель правления «Кыргызнефтегаза».

Переработкой сырья занимается дочерняя компания «Кыргызнефтегаза» ЗАО «Кыргыз петролеум компани». Но она производит бензин и дизельное топливо, не соответствующее требованиям ЕАЭС.

«Чтобы продукция завода соответствовала требованиям, необходима его модернизация. Без инвестиций это невозможно. Нефть и газ ОАО добывает в небольших объемах. В 2016 году добыли 94,4 тысячи тонн нефти и 28,92 миллиона кубометров природного газа. Такой объем не позволяет газифицировать населенные пункты южных регионов республики. В связи с высокой себестоимостью производства из-за устаревших технологий не исключен риск приостановки переработки сырой нефти и реализации нефтепродуктов», — отметил Рашит Бостонов и предложил для решения проблем привлечь инвесторов.

Сапар Исаков поручил изучить ситуацию и в течение пяти дней внести на рассмотрение предложения для решения имеющихся на предприятии проблем.