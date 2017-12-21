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Власть

В 2018 году без пособий останутся 30 тысяч детей

Правительство предложило отсрочить вступление в силу Закона КР «О государственных пособиях» на три месяца — до 1 апреля 2018 года. Документ рассмотрели сегодня на заседании парламента.

«Мы хотим провести полный анализ в течение трех месяцев. Дело в том, что 30 тысяч детей в течение 2018 года выйдут из списка получателей пособий. В основном они проживают в малоимущих семьях, имеющих одного или двух детей старше трех лет», — сказала министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова.

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Положения, касающиеся выплаты единовременного пособия при рождении ребенка (суйунчу), останутся. Согласно закону, суйунчу составит 4 тысячи сомов, в высокогорных районах — больше.

Предлагается отложить выплату ежемесячного пособия в 700 сомов по уходу за каждым ребенком до 3 лет и ежемесячного пособия гражданам (семьям), имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет (на третьего и последующих детей).

Депутат Алтынбек Сулайманов подчеркнул, что «закон неправильный». Богатые кыргызстанцы, по его мнению, не должны получать выплаты.

Министерству надо дать срок не три месяца, а полгода. Если они не справятся с возложенной задачей, нужно расформировать этот орган. Иначе чем они там занимаются?

Алтынбек Сулайманов

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