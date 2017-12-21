Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков принял министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, главу государства проинформировали о:

— вопросах сотрудничества со странами-соседями по развитию автомобильного, железнодорожного и авиасообщения;

— проводимых реформах в системе управления дорожно-транспортным сектором;

— реализуемых проектах по улучшению дорожной и транспортной инфраструктуры, а также о текущей ситуации в секторе.

Глава государства отметил важность развития транспортной инфраструктуры для диверсификации рынков сбыта и повышения транзитного потенциала.

Качественная реабилитация внутренних дорог республики позволит повысить качество жизни населения, особенно в регионах, обеспечить безопасность дорожного движения и оптимизировать расходы на их обслуживание и содержание. Сооронбай Жээнбеков

Министр Жамшитбек Калилов доложил, что по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан 25 декабря группа специалистов направится в Ташкент на трехсторонние встречи, а 27 декабря состоятся переговоры на уровне министров.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что скорейшее начало строительства поспособствует повышению привлекательности Центральной Азии в качестве наиболее выгодного и эффективного транзитного коридора в регионе.