Развиваем туризм? В Кыргызстане нет понятия «туристическая зона»

В Кыргызстане нет понятия туристической зоны. Об этом заявили сегодня в парламенте.

На заседании рассматривают поправки в три кодекса — жилищный, административный и о нарушениях. Законопроект дает гражданам возможность получать прибыль от использования своих жилых помещений в многоквартирном доме в качестве гостиниц, находящихся в туристических зонах.

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Один из депутатов поинтересовался, по каким критериям определят туристические зоны. На это от чиновников прозвучал ответ, что понятия турзоны в стране нет, поэтому нужно рассматривать всю территорию республики.

«Туристические зоны — это Сары-Челек, Иссык-Куль, Сон-Куль, Арсланбоб, а там и многоэтажных домов-то нет. Я поддерживаю: нужно рассматривать всю территорию КР целиком. Но я против почасовой сдачи квартир. Прежде чем сдавать квартиры, владельцы должны получить согласие своих соседей. Если люди будут платить налоги, то, конечно, мы должны создавать условия», — сказал депутат Исхак Пирматов.

Напомним, в Кыргызстане узаконили штраф за сдачу квартир в качестве посуточных гостиниц. Закон принят депутатами 16 ноября 2016 года. Правонарушение влечет наложение на граждан штрафа в семьдесят расчетных показателей (7 тысяч сомов), на должностных лиц — девяносто (9 тысяч сомов), на юридических — семьсот расчетных показателей (70 тысяч сомов).