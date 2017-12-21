23:58
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Власть

Развиваем туризм? В Кыргызстане нет понятия «туристическая зона»

В Кыргызстане нет понятия туристической зоны. Об этом заявили сегодня в парламенте.

На заседании рассматривают поправки в три кодекса — жилищный, административный и о нарушениях. Законопроект дает гражданам возможность получать прибыль от использования своих жилых помещений в многоквартирном доме в качестве гостиниц, находящихся в туристических зонах.

Читайте по теме
Каракольцы просят власти отменить закон о штрафах за посуточную сдачу квартир

Один из депутатов поинтересовался, по каким критериям определят туристические зоны. На это от чиновников прозвучал ответ, что понятия турзоны в стране нет, поэтому нужно рассматривать всю территорию республики.

«Туристические зоны — это Сары-Челек, Иссык-Куль, Сон-Куль, Арсланбоб, а там и многоэтажных домов-то нет. Я поддерживаю: нужно рассматривать всю территорию КР целиком. Но я против почасовой сдачи квартир. Прежде чем сдавать квартиры, владельцы должны получить согласие своих соседей. Если люди будут платить налоги, то, конечно, мы должны создавать условия», — сказал депутат Исхак Пирматов.

Напомним, в Кыргызстане узаконили штраф за сдачу квартир в качестве посуточных гостиниц. Закон принят депутатами 16 ноября 2016 года. Правонарушение влечет наложение на граждан штрафа в семьдесят расчетных показателей (7 тысяч сомов), на должностных лиц — девяносто (9 тысяч сомов), на юридических — семьсот расчетных показателей (70 тысяч сомов).
Ссылка:
просмотров: 650
Версия для печати
Материалы по теме
К госзакупкам не допустят аффилированных лиц закупающих организаций
Закон о суйунчу. В парламенте предлагают пересмотреть выплаты
Не приведут ли поправки в закон о СМИ к репрессиям, уточняет нардеп
Парламент принял поправки в закон о Совете безопасности
В парламенте утвердили 7-8 ноября Днями истории и памяти предков
Минобразования против льгот по ОРТ для военнослужащих
Туристические места в Кыргызстане завалили мусором
Парламент уточняет: 8 ноября пока остается рабочим днем
В первом чтении одобрены поправки в законопроект по 7 и 8 ноября
В Кыргызстане намерены запретить парковку на проезжей части дорог
Популярные новости
Депутат видит угрозу: вся элита Кыргызстана станет в&nbsp;будущем говорить на&nbsp;русском Депутат видит угрозу: вся элита Кыргызстана станет в будущем говорить на русском
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;11-15 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 декабря
Как выглядит самое дорогое в&nbsp;мире посольство стоимостью в&nbsp;$1&nbsp;миллиард Как выглядит самое дорогое в мире посольство стоимостью в $1 миллиард
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, когда таможня заработает как часы Премьер-министр Кыргызстана рассказал, когда таможня заработает как часы
Бизнес
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!
Скидка 50&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store