За президентскую форму правления. Адахан Мадумаров инициирует референдум

Лидер политической партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров намерен начать сбор подписей, чтобы инициировать всенародный референдум.

По его словам, Кыргызстану нужно вернуться к президентской форме правления, поскольку парламентская себя не оправдала.

Адахан Мадумаров также считает, что необходимо вернуть Конституцию в редакции 1993 года и ввести двойное гражданство с Россией. Он отметил, что его поддерживают десятки тысяч трудовых мигрантов, находящихся за рубежом.

Инициатору по закону необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей кыргызстанцев.