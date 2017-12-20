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Власть

Почему самолет спикера Жогорку Кенеша не смог приземлиться в аэропорту Ташкента

Сегодня спикер парламента Кыргызстана вылетел в столицу Узбекистана, где запланирован его официальный визит.

Однако борт, на котором с делегацией находился Дастан Джумабеков, не смог приземлиться в аэропорту города Ташкента. Самолет сел в Самарканде.  

Причиной послужил туман в районе аэропорта.

Глава парламентской делегации встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, председателями Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым и Нурдинжоном Исмаиловым.

Делегация посетит экспозицию «Чингиз Айтматов и Узбекистан», а также примет участие в церемонии возложения цветов к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
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