В Кыргызстане предлагают штрафовать за отсутствие страхового полиса на жилье

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают ввести штраф за отсутствие страхового полиса на жилье в сумме, многократно превышающей страховую премию. Об этом заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике нардеп Азамат Арапбаев.
По его словам, Государственная страховая компания создана два года назад. Однако действенных результатов показать не может, несмотря на низкие суммы страховых взносов: 600 сомов в селе и 1,2 тысячи — в городе.
За два года в Кыргызстане застраховано лишь 4,5 процента жилого фонда республики.
За 2017 год собрано 45 миллионов 163 тысячи сомов страховых премий. Из них выплачено пострадавшим 16 миллионов 676 тысяч.
«Мы предлагаем внести поправки и ввести штраф за отсутствие страхового полиса. Кроме того, предлагаем при оформлении сделок купли-продажи жилья не проводить их, если жилье не застраховано», — заключил Азамат Арапбаев.