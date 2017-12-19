В Кыргызстане предлагают штрафовать за отсутствие страхового полиса на жилье

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают ввести штраф за отсутствие страхового полиса на жилье в сумме, многократно превышающей страховую премию. Об этом заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике нардеп Азамат Арапбаев.

По его словам, Государственная страховая компания создана два года назад. Однако действенных результатов показать не может, несмотря на низкие суммы страховых взносов: 600 сомов в селе и 1,2 тысячи — в городе.

За два года в Кыргызстане застраховано лишь 4,5 процента жилого фонда республики.

«Страховые компании не хотят заниматься подобные вещами из-за маленького размера страховой премии. Население тоже неактивно идет на страхование. У самой госкомпании сегодня большие проблемы. Без поддержки парламента и внесения поправок в законы она либо перестанет работать через несколько лет, либо так и будет жить на подсосе у государства и бюджета», — отметил Азамат Арапбаев.

За 2017 год собрано 45 миллионов 163 тысячи сомов страховых премий. Из них выплачено пострадавшим 16 миллионов 676 тысяч.

В Госстраховой компании отмечают, что есть факты сговора людей с МЧС. Сотрудники комиссий по гражданской защите завышают сумму ущерба или пытаются оформить страховой полис задним числом.

«Мы предлагаем внести поправки и ввести штраф за отсутствие страхового полиса. Кроме того, предлагаем при оформлении сделок купли-продажи жилья не проводить их, если жилье не застраховано», — заключил Азамат Арапбаев.