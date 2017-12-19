Насколько поднять тариф на свет? Депутаты ждут ответа Всемирного банка

Депутаты Жогорку Кенеша подняли вопрос о необходимости повышения тарифа на электричество. Об этом заявили на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

Депутат Жыргалбек Турускулов поинтересовался у представителей Всемирного банка, каким должен быть тариф для населения, чтобы он покрывал все расходы энергетиков.

Эксперт ВБ Катарина Гасснер не смогла назвать определенную ставку. «Я не могу точно сказать. Это зависит от затрат. Но сейчас тариф для бытовых потребителей Кыргызстана покрывает 50 процентов от того, на каком уровне он должен быть. Никто не предлагает изменить ситуацию за один год. Необходим постепенный переход», — сказала она.

«Последнее повышение тарифа для населения было в 2015 году — на 10 процентов. Если работа продолжится в том же направлении, то негативной реакции от населения не последует», — считает эксперт Всемирного банка.