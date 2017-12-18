Закон о суйунчу. В парламенте предлагают пересмотреть выплаты

В парламенте предлагают пересмотреть закон о суйунчу, который вступит в силу 1 января 2018 года. С такой инициативой выступил сегодня на заседании комитета депутат Акылбек Жапаров.

Согласно документу, единовременное пособие при рождении каждого ребенка (суйунчу) в размере 4 тысяч сомов и ежемесячное пособие в 700 сомов по уходу за каждым ребенком до 3 лет будут получать все семьи, независимо от уровня дохода.

Кроме того, законом предусмотрено ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет (на третьего и последующих детей).

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Жапаров предложил внести через неделю на рассмотрение депутатов законопроект с поправками.

«Суйунчу надо оставить, пусть с 1 января все получают. В бюджете средства предусмотрены, проблем с этим не возникнет, а все остальные выплаты необходимо пересмотреть, поэтому предлагается оставить в силе действующий закон до 1 сентября 2018 года», — сказал он.

Мы забрали деньги у тех, кто нуждается, и раздали всем семьям, без учета доходов. Акылбек Жапаров

По его словам, в Кыргызстане есть четыре категории граждан: нищие (120 тысяч семей), бедные (270 тысяч), среднего достатка (700 тысяч) и богатые (120 тысяч). «Пособия должны получать 400 тысяч семей — бедные и те, кто живет в день меньше чем на доллар», — отметил нардеп.

В регионах начались митинги против нового закона.