Первый официальный. Как Сооронбай Жээнбеков съездил в Ташкент

Новый президент Кыргызстана начал посещать с визитами соседние страны. Первый официальный визит глава государства нанес в Ташкент. Итоги — $100 миллионов кредитов для бизнеса и новые авиарейсы.

Переговоры по границе продолжатся

Президента Кыргызстана в аэропорту Ташкента встречал премьер-министр Абдулла Арипов. Медлить с важными встречами Сооронбай Жээнбеков не стал. В этот же день прошли переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Они проговорили в узком формате почти полтора часа, а потом признались присутствующим, что беседа была сложной, но продуктивной.

«Мы рады, что мудрый кыргызский народ избрал достойного президента. Мы довольны итогами президентских выборов в Кыргызстане. Первый официальный визит Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан — это проявление личной приверженности принятому курсу сотрудничества и проявление дружбы», — отметил Шавкат Мирзиеев.

А потом, как на духу, рассказал, что переговоры по делимитации границы были. Два президента высказали друг другу все, что они думают о спорном и конфликтном вопросе.

Думаю, в чувствительных вопросах по границам мы сегодня тоже продвинулись и будем продвигаться. Шавкат Мирзиеев

На сегодня описаны 85 процентов кыргызско-узбекской границы. Президенты Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев даже успели подписать соответствующее соглашение. Но вот ждать, что оставшиеся 15 процентов опишут с такой же скоростью, не приходится.

Правительственные рабочие группы работают, описано более 40 километров . Но все остальное — спорные и сложные участки, отдавать которые не хочет ни одна из сторон. И даже политическая воля двух президентов пока не сдвинула с места этот вопрос.

Зато Кыргызстан и Узбекистан активно открывают друг другу свои рынки. И даже собираются вместе завоевывать Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Планы более чем амбициозные — довести товарооборот до $500 миллионов в год.

Миллионы для импорта

По итогам визита Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан между правительствами двух стран подписано соглашение о финансовом сотрудничестве.

Узбекские банки откроют финансирование до $100 миллионов своим коллегам из Кыргызстана. Эти деньги могут использовать предприниматели КР для покупки товаров, сырья и других компонентов в РУз. Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков

«Так, мы увеличиваем финансово-экономический потенциал наших предприятий для взаимодействия с Узбекистаном. Но параллельно мы прорабатываем сейчас еще одну инициативу по поддержке экспорта Кыргызстана. Мы хотим оказывать поддержку совместным предприятиям, которые запускаются в КР, и тем, кто работает с узбекскими партнерами по поставке сырья, оборудования и комплектующих для переработки продукции в КР и ее дальнейшего экспорта», — отметил министр.

В дни визита президента в Узбекистан прошла торгово-экономическая сессия. В ней участвовали более 300 предпринимателей из Кыргызстана и Узбекистана. Впервые в рамках сессии представители правительств отвечали на вопросы бизнесменов. Здесь же они могли заключать контракты между собой.

«В ходе торгово-экономической сессии состоялось подписание как экспортных контрактов на поставку продукции в Кыргызстан, так и импортных. Подписано соглашение между Министерствами экономики по беспрепятственному открытию корреспондентских счетов между банками. Узбекская сторона подтвердила отсутствие каких-либо препятствий и ограничений в банковских и финансовых переводах между нашими странами и возврате вложенных финансовых средств, в том числе и валютных, кыргызскими предпринимателями, которые будут продавать продукцию в Узбекистане. Это существенная договоренность, которая гарантирует нашим предпринимателям возможность свободного движения валюты», — заключил министр.

По итогам торгово-инвестиционной сессии между Узбекистаном и Кыргызстаном подписано 12 соглашений по трем блокам.

Министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр экономики Кыргызстана Артем Новиков подписали соглашение о развитии сотрудничества в области торгового финансирования и совместный план действий по развитию торгово-анемического, инвестиционного и транспортно-коммуникационного сотрудничества.

Еще четыре документа касаются сотрудничества торгово-промышленных палат республик и региональных филиалов арбитражных судов.

Бизнес-структуры двух республик подписали шесть соглашений. Так, АО «Узтрейд» и ОсОО «Адель плюс» договорились о сотрудничестве. «УЗАГРОЭКСПОРТ» и ОсОО «Ош сельхоз продукт» заключили контракт на поставку в Кыргызстан плодоовощной продукции. Компания TOO «Линкроуд Групп» (ОсОО «Имзо ЛТД») договорилась с MarwinBrands о поставках в Кыргызстан соков и нектаров, с RicomelBeverages — сокосодержащих напитков.

Кроме того, ОсОО «Вива Текс» заключило договоры с FLATNITTEXTILE и NavoiyArtTextile на поставку в Узбекистан полушерстяной пряжи.

Новые старые рейсы

Больше всего соглашений касалось сферы транспорта. По итогам переговоров стороны договорились увеличить число авиарейсов, грузовых и пассажирских перевозок как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

«С 29 декабря регулярный рейс Бишкек — Ташкент запускает кыргызская компания «Эйр Манас». Летать он будет два раза в неделю. С 2018 года возобновим по два рейса от кыргызской и узбекской стороны по направлению Ош — Ташкент. Думаю, это хорошее начало. Если пассажиропоток увеличится, вырастет и количество рейсов», — рассказал журналистам министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Что касается автомобильных перевозок, речь не об открытии новых маршрутов, а о возобновлении старых. До 1999 года существовали 44 рейса из Кыргызстана по территории Узбекистана. Но 18 лет назад РУз в одностороннем порядке прервала их.

С 2018 года возобновятся пассажирские автобусные перевозки. Сейчас речь идет о южных направлениях. Например, ожидается запуск маршрутов Ош — Коканд — Бухара — Ташкент и Лейлек — Ташкент — Бишкек. Будут рейсы из Джалал-Абада, Кызыл-Кии и других городов.

«В октябре успешно провели автопробег Ташкент — Ош — Иркештам — Кашгар. С нового года возобновим грузовые перевозки из Кашгара в Ташкент. Со следующего года будет курсировать сезонный поезд Ташкент — Бишкек — Балыкчи. Кроме того, в советские годы существовал поезд Джалал-Абад — Ташкент — Бишкек. Эти рейсы тоже будем изучать и возобновлять», — подчеркнул Жамшитбек Калилов.

Поднимался и вопрос передвижения грузовых вагонов через Казахстан и Узбекистан в южные регионы. Ташкент согласился дать скидку на внутренний тариф, но решение окончательно не принято. Делегации двух стран встретятся 25 декабря, чтобы продолжить переговоры.

«Узбекская сторона изъявила желание прямого участия в строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. С КНР мы уже ведем переговоры. 25 декабря в Ташкенте пройдут прямые переговоры всех заинтересованных сторон. Мы нашли точки контакта. Есть предварительный маршрут, Кыргызстан настаивает на своем — Торугарт — Ат-Баши — Ак-Тала — Казарман — Джалал-Абад. Строительство дороги оценивается в сумму более $5 миллиардов. Споров, конечно, было много, но мы нашли выход», — заключил Жамшитбек Калилов.