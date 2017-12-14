В Департаменте государственных закупок новый директор

Алина Шаикова назначена директором Департамента государственных закупок. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, премьер-министр Сапар Исаков подписал соответствующее распоряжение.

Представляя нового руководителя сотрудникам центрального аппарата Министерства финансов и коллективу департамента, глава правительства отметил большой профессиональный опыт Алины Шаиковой в финансовой системе.

Фото аппарата правительства КР

Премьер-министр подчеркнул, что в рамках реализации национальной программы «Таза коом» и цифровизации деятельности государственных органов страны необходимо оптимизировать систему госзакупок и сделать ее более прозрачной.

В этой связи руководству Департамента государственных закупок дано соответствующее поручение.

Как сообщается, Сапар Исаков выразил уверенность в том, что новый руководитель департамента эффективно справится с возложенными на нее задачами, и пожелал Алине Шаиковой успехов на новом рабочем месте.

Алина Шаикова ране возглавляла Государственную регистрационную службу.