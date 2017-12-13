Сооронбай Жээнбеков и Шавкат Мирзиеев подписали ряд документов. Список

Переговоры глав Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Узбекистана Шавката Мирзиеева завершились. Подписан ряд документов.

Так, президенты подписали совместное заявление. Кроме того, подписаны:

— Программа экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2018-2021 годы между правительствами;

— Соглашение между таможенными ведомствами об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств (Упрощенный таможенный коридор);

— Договор о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук Узбекистана и Национальной академией наук Кыргызстана;

— План мероприятий по сотрудничеству между министерствами чрезвычайных ситуаций;

— Соглашение о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Узбекистана и Федерацией профсоюзов Кыргызстана;

— Меморандум о взаимопонимании между Центральным Советом Союза молодежи Узбекистана и Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта.