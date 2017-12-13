Депутаты рекомендуют правительству вернуть захороненную мумию в музей

Депутаты Аида Касымалиева, Дуйшен Торокулов и Алмазбек Токторов рекомендуют правительству вернуть захороненную мумию в музей. Об этом ИА «24.kg» сообщил член депутатской рабочей группы Алмазбек Токторов.

«Это необходимо согласовать с ГКНБ, чтобы не было волнений. Кроме того, правительству рекомендовали принять меры к тем ответственным лицам, которые допустили захоронение экспоната. Рабочая группа может только рекомендовать, а решение уже за кабмином», — сказал он.

Это ценный экспонат, во всем мире их хранят в музеях, показывают туристам, проводят исследования. Алмазбек Токторов

«Это же история, в том числе и Кыргызстана тоже. Пусть сейчас мы не можем ее изучить, но в перспективе, когда у нас будут оборудование и методика, то возможно заполнить белые пятна истории», — отметил нардеп.

На вопрос, могли ли за это время украсть мумию, Токторов ответил: «Это вообще мутная история».

«Я требовал ее сразу же выкопать. Нам сказали, что хоронили в плотном ящике и мумия не должна была пострадать. Ответы представителей министерства и руководства музея были крайне неубедительными. Они перекрикивают наших ученых, не дают им слова сказать. Я поддерживаю ученых», — резюмировал он.

Напомним, Минкультуры решило захоронить мумию, которая хранилась в Историческом музее 60 лет. Ее предали земле в Баткенской области в октябре 2017 года. Однако ученые обратились к президенту с просьбой об эксгумации мумии, считая ее захоронение вандализмом. Министр культуры, информации и туризма Тугелбай Казаков посчитал шумиху вокруг захоронения мумии борьбой за его место, а позже ушел в отставку.