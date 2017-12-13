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Власть

Чрезмерная озабоченность своим видом. В школах предлагают ввести дресс-код

Депутат парламента Кыргызстана Махабат Мавлянова предлагает ввести дресс-код во всех школах Кыргызстана для учеников 1-11-х классов.

Посещать ученицам школу в коротких и обтягивающих юбках, с ярким макияжем и маникюром, а ученикам — в рваных джинсах и футболках «с вызывающими рисунками» недопустимо.

Проект соответствующего постановления на общественное обсуждение Махабат Мавлянова уже вынесла.

«Считаем, что чрезмерная озабоченность своим внешним видом отрицательно влияет на их (учеников) психическое состояние. Требования к цветам школьной формы не соблюдаются», — отмечено в справке-обосновании.

Депутат также выступает за запрет использования сотовых телефонов в образовательных учреждениях. По предложению Махабат Мавляновой, все дети должны сдавать свои гаджеты на хранение администрации школы.

«Родители по первой прихоти покупают своим детям мобильные телефоны, оснащенные самыми передовыми интернет-приложениями, функциями фотовидеофиксации. Мы наблюдаем картину все большего погружения детей в виртуальный мир развлечений, игр, общения, где они соприкасаются с пропагандой насилия, жестокости, порнографии», — говорится в справке-обосновании.

Ученики школ используют мобильные телефоны и во время занятий, что отвлекает их от учебы и снижает успеваемость.
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