Ратифицировано соглашение с Узбекистаном о пограничных представителях

Подписан закон о ратификации соглашения с правительством Узбекистана о деятельности пограничных представителей. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, основные цели документа — регулирование вопросов, связанных с взаимоотношениями двух стран в сфере охраны кыргызско-узбекской госграницы, регламентирование порядка деятельности погранпредставителей, проведение переговоров, урегулирование пограничных инцидентов и поддержание режима.

Закон принят Жогорку Кенешем 7 декабря, документ вступает в силу по истечении десяти дней с даты официального опубликования.