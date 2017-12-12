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Власть

Назначена заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана

Айнура Султанбаева назначена заместителем министра культуры, информации и туризма Кыргызстана. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, премьер-министр Сапар Исаков подписал соответствующее распоряжение.

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова отметила, что решение принято в целях усиления кадрового потенциала министерства.

«Айнура Жолдошбековна является большим специалистом в данной области. Работая в аппарате правительства, она долгие годы непосредственно занималась вопросами культуры и как никто другой хорошо знает ее проблемы», — подчеркнула она.

Фото аппарата правительства КР. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова представила трудовому коллективу Минкультуры нового замруководителя

Вице-премьер-министр уверена, что с назначением нового заместителя министра повысится эффективность деятельности Министерства культуры, информации и туризма КР, и пожелала Айнуре Султанбаевой успехов на новом рабочем месте.
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