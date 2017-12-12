Правительству поручили снизить тариф на электричество для религиозных объектов

Правительству Кыргызстана поручили снизить тариф на электричество религиозным и социальным объектам. Такое решение принял сегодня парламентский комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

До середины января 2018 года правительство должно внести предложение и анализ тарифообразования. В течение трех месяцев следует принять окончательное решение.

В список объектов включили мечети, медресе, церкви, детские дома, интернаты и прочие социальные объекты, не занимающиеся коммерческой деятельностью.