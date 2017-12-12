Почему первый официальный визит Сооронбай Жээнбеков совершит в Узбекистан

Заведующая отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Айзада Субакожоева объяснила, почему первый официальный визит Сооронбай Жээнбеков нанесет в Узбекистан.
«За последние десять лет накопилось много вопросов между двумя странами. Сейчас появилась твердая политическая воля решать проблемы на взаимовыгодной основе, с учетом взаимных интересов. Поэтому по приглашению президента Узбекистана наш президент намерен совершить визит для «сверки часов» по дальнейшим действиям и решению актуальных вопросов, определения конкретных планов и направлений сотрудничества. Речь идет о том, чтобы задействовать те направления, которые еще не применяются. Потенциал двустороннего сотрудничества наших стран высокий. У нас приграничные районы намерены работать, столицы. Планы большие. И в ходе визита мы намерены подтвердить приверженность реализации ранее достигнутых договоренностей, а также наметить планы на перспективу», — заключила Айзада Субакожоева.
В октябре между Кыргызстаном и Узбекистаном установлены отношения стратегического партнерства, достигнуты договоренности об активизации сотрудничества по всем ключевым направлениям.