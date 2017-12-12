Почему первый официальный визит Сооронбай Жээнбеков совершит в Узбекистан

Заведующая отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Айзада Субакожоева объяснила, почему первый официальный визит Сооронбай Жээнбеков нанесет в Узбекистан.

В октябре между Кыргызстаном и Узбекистаном установлены отношения стратегического партнерства, достигнуты договоренности об активизации сотрудничества по всем ключевым направлениям.

«За последние десять лет накопилось много вопросов между двумя странами. Сейчас появилась твердая политическая воля решать проблемы на взаимовыгодной основе, с учетом взаимных интересов. Поэтому по приглашению президента Узбекистана наш президент намерен совершить визит для «сверки часов» по дальнейшим действиям и решению актуальных вопросов, определения конкретных планов и направлений сотрудничества. Речь идет о том, чтобы задействовать те направления, которые еще не применяются. Потенциал двустороннего сотрудничества наших стран высокий. У нас приграничные районы намерены работать, столицы. Планы большие. И в ходе визита мы намерены подтвердить приверженность реализации ранее достигнутых договоренностей, а также наметить планы на перспективу», — заключила Айзада Субакожоева.