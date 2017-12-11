Российские войска покинут Сирию. Владимир Путин отдал приказ об их выводе

Президент России Владимир Путин приказал приступить к выводу из Сирии группировки войск. Об этом он объявил, прибыв на российскую авиабазу Хмеймим, сообщило ВВС.

Президент России Владимир Путин впервые за время конфликта в Сирии прилетел в эту страну. Его самолет приземлился на российской авиабазе «Хмеймим».

Не объявленный заранее визит Владимир Путин совершает на фоне ожиданий, что Россия до конца года может завершить военную операцию в Сирии.

На авиабазе главу государства встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин.

20 ноября в Сочи прошли переговоры Путина и президента Сирии Башара Асада, по итогам которых они пообещали скорое завершение операции.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Эксперты предполагали, что Владимир Путин постарается завершить российскую часть операции в Сирии до начала предвыборной кампании. По данным опроса «Левада-центра», 49 процентов респондентов поддержали бы завершение российской операции в Сирии.