Минэконом Кыргызстана предлагает увеличить штрафы за отсутствие POS-терминалов

Министерство экономики Кыргызстана внесло на рассмотрение парламента поправки в Административный кодекс, по которым увеличивается штраф для бизнеса за отсутствие POS-терминалов.

При этом Минэконом вносит дополнение, что правительство само определяет перечень видов субъектов предпринимательства, которые обязаны устанавливать оборудование.

За отсутствие терминалов бизнесменов предлагают штрафовать на 50 тысяч сомов. За повторное нарушение — на 100 тысяч сомов.

Однако депутаты парламентского комитета по экономической и фискальной политике высказались резко против законопроекта.

«Идея у законопроекта, конечно, хорошая — увеличить долю безналичных платежей. Но когда берешь POS-терминал, тебе чуть ли не технико-экономическое обоснование надо дать, доказать, что он тебе действительно нужен», — возмутилась Гульшат Асылбаева.

Парламентарий Айсулу Мамашова осталась недовольна тем, что ответственность за попытки правительства увеличить долю безналичных платежей будет нести только бизнес.

«По закону, если вас остановили ГУОБДД, вы можете оплатить штраф на месте пластиковой картой через POS-терминал. Но попробуйте реально это сделать. Либо аппарата не будет, либо скажут, что батарейка села. Давайте тогда и их штрафовать за отсутствие POS-терминала. Нельзя же так однобоко подходить», — высказалась Айсулу Мамашова.

Ряд депутатов напомнили, что владельцам карт просто невыгодно рассчитываться в безналичной форме. Если в магазине не будет терминала того банка, который выдал ему карту, с покупателя еще и проценты за покупку возьмут.