Минэконом Кыргызстана предлагает увеличить штрафы за отсутствие POS-терминалов

Министерство экономики Кыргызстана внесло на рассмотрение парламента поправки в Административный кодекс, по которым увеличивается штраф для бизнеса за отсутствие POS-терминалов.
При этом Минэконом вносит дополнение, что правительство само определяет перечень видов субъектов предпринимательства, которые обязаны устанавливать оборудование.
За отсутствие терминалов бизнесменов предлагают штрафовать на 50 тысяч сомов. За повторное нарушение — на 100 тысяч сомов.
«Идея у законопроекта, конечно, хорошая — увеличить долю безналичных платежей. Но когда берешь POS-терминал, тебе чуть ли не технико-экономическое обоснование надо дать, доказать, что он тебе действительно нужен», — возмутилась Гульшат Асылбаева.
Парламентарий Айсулу Мамашова осталась недовольна тем, что ответственность за попытки правительства увеличить долю безналичных платежей будет нести только бизнес.
Ряд депутатов напомнили, что владельцам карт просто невыгодно рассчитываться в безналичной форме. Если в магазине не будет терминала того банка, который выдал ему карту, с покупателя еще и проценты за покупку возьмут.