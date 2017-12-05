15:38
-4
USD 69.75
EUR 82.81
RUB 1.18
Власть

Минэконом Кыргызстана предлагает увеличить штрафы за отсутствие POS-терминалов

Министерство экономики Кыргызстана внесло на рассмотрение парламента поправки в Административный кодекс, по которым увеличивается штраф для бизнеса за отсутствие POS-терминалов.

При этом Минэконом вносит дополнение, что правительство само определяет перечень видов субъектов предпринимательства, которые обязаны устанавливать оборудование.

За отсутствие терминалов бизнесменов предлагают штрафовать на 50 тысяч сомов. За повторное нарушение — на 100 тысяч сомов.

Однако депутаты парламентского комитета по экономической и фискальной политике высказались резко против законопроекта.

«Идея у законопроекта, конечно, хорошая — увеличить долю безналичных платежей. Но когда берешь POS-терминал, тебе чуть ли не технико-экономическое обоснование надо дать, доказать, что он тебе действительно нужен», — возмутилась Гульшат Асылбаева.

Парламентарий Айсулу Мамашова осталась недовольна тем, что ответственность за попытки правительства увеличить долю безналичных платежей будет нести только бизнес.

«По закону, если вас остановили ГУОБДД, вы можете оплатить штраф на месте пластиковой картой через POS-терминал. Но попробуйте реально это сделать. Либо аппарата не будет, либо скажут, что батарейка села. Давайте тогда и их штрафовать за отсутствие POS-терминала. Нельзя же так однобоко подходить», — высказалась Айсулу Мамашова.

Ряд депутатов напомнили, что владельцам карт просто невыгодно рассчитываться в безналичной форме. Если в магазине не будет терминала того банка, который выдал ему карту, с покупателя еще и проценты за покупку возьмут.
Ссылка:
просмотров: 47
Версия для печати
Материалы по теме
В 2018 году от госсобственности поступит дивидендов на 3,2 миллиарда сомов
У ФУГИ нет планов продавать аэропорт «Манас»
Аэропорты Кыргызстана могут отдать турецкой компании TAV Airports Holding
В ФУГИ есть программа управления имуществом, но председатель о ней не знает
Вот такой «Таза коом». Депутаты критикуют чиновников ФУГИ за работу по старинке
Penwell готова к досудебному урегулированию спора по MegaCom
Чиновники все еще надеются продать MegaCom, но цену снижать не будут
Депутаты считают, что Минюст предлагает законы, которые отпугнут инвесторов
Депутаты Жогорку Кенеша приняли бюджет республики на 2018 год
Премьер-министр подтвердил, что место первого вице-премьера займет депутат
Популярные новости
Конфликт исчерпан. О&nbsp;чем договорились главы Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Конфликт исчерпан. О чем договорились главы Кыргызстана и Казахстана
О&nbsp;предсказуемости Кыргызстана. Эксперт об&nbsp;итогах визита Жээнбекова в&nbsp;Москву О предсказуемости Кыргызстана. Эксперт об итогах визита Жээнбекова в Москву
В&nbsp;Кыргызстане введут обязательный техосмотр&nbsp;&mdash; требование ЕАЭС В Кыргызстане введут обязательный техосмотр — требование ЕАЭС
О&nbsp;чем договорились в&nbsp;Астане Кыргызстан и&nbsp;Казахстан (подробности) О чем договорились в Астане Кыргызстан и Казахстан (подробности)
Бизнес
Врачи vs&nbsp;министр. Обращение ко&nbsp;всем ветвям власти Врачи vs министр. Обращение ко всем ветвям власти
Безлимитный Интернет от&nbsp;MegaCom: всю ночь напролет Безлимитный Интернет от MegaCom: всю ночь напролет
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил 4G-покрытие на&nbsp;севере страны Мобильный оператор О! увеличил 4G-покрытие на севере страны
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!