Конфликт исчерпан. О чем договорились главы Кыргызстана и Казахстана

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом стало известно сегодня на полях саммита ОДКБ в Минске.

Президенты обсудили перспективы двусторонних отношений, в том числе вопросы по урегулированию ситуации на кыргызско-казахской границе.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что все знают причины ситуации на границе двух стран. «Поэтому мы пришли к такому решению: есть дорожная карта, которую составили правительства наших стран, мы ее рассмотрели. Рабочие группы двух стран обсудят и подпишут эту дорожную карту», — сообщил Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что принято решение установить контроль на границе и со стороны Казахстана, и со стороны Кыргызстана. Также три человека от ЕАЭС будут пропускать и осматривать грузы. Таким же образом будет проходить проверка и на границе с Китаем.

Нурсултан Назарбаев сообщил, что он пригласил Сооронбая Жээнбекова с официальным визитом в Казахстан.

«Мы поговорили обо всех существующих вопросах и пришли к единому решению. Правительства двух стран должны доработать дорожную карту по урегулированию ряда вопросов взаимодействия в течение декабря. Тогда многие проблемы будут решены, потому что они вполне решаемы. Границы будут открыты уже до подписания дорожной карты. Все задачи и вопросы двустороннего сотрудничества будут решены в рамках обговоренных сроков», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Обстановка на границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль. Алмазбек Атамбаев перед уходом с поста президента охарактеризовал шаг соседнего государства как блокаду. По-прежнему ежедневно на границе скапливаются сотни грузовых автомашин.