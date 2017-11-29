Президент Кыргызстана считает символичным, что первый визит совершил в Россию

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков считает символичным, что первый визит совершил в Россию. Об этом он сообщил на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Символично, что первый свой визит я, как президент КР, совершил в Российскую Федерацию. Это говорит о том, что Кыргызстан твердо нацелен на укрепление союзничества и стратегического партнерства наших стран. Сооронбай Жээнбеков

Он поблагодарил Дмитрия Медведева за оказанную поддержку в его бытность премьер-министром КР. «Вы всегда поддерживали нас в решении вопросов сотрудничества и доброжелательно относились к нашей стране. Уверен, что и в будущем сохранятся доверительные отношения», — считает Сооронбай Жээнбеков.