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Власть

Президент Кыргызстана считает символичным, что первый визит совершил в Россию

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков считает символичным, что первый визит совершил в Россию. Об этом он сообщил на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Символично, что первый свой визит я, как президент КР, совершил в Российскую Федерацию. Это говорит о том, что Кыргызстан твердо нацелен на укрепление союзничества и стратегического партнерства наших стран.

Сооронбай Жээнбеков

Он поблагодарил Дмитрия Медведева за оказанную поддержку в его бытность премьер-министром КР. «Вы всегда поддерживали нас в решении вопросов сотрудничества и доброжелательно относились к нашей стране. Уверен, что и в будущем сохранятся доверительные отношения», — считает Сооронбай Жээнбеков.
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