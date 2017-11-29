Депутаты считают, что Минюст предлагает законы, которые отпугнут инвесторов

Депутаты посчитали, что Министерство юстиции Кыргызстана предлагает поправки в законы, которые вместо привлечения инвесторов, наоборот, их отпугнут. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил парламентарий Дастан Бекешев.

Минюст предложил внести поправки в Жилищный кодекс, которые регулируют вопрос покупки жилья иностранцами. Согласно им, иностранцы и лица без гражданства смогут покупать жилье только при наличии инвестиционной визы или вида на жительство. Кроме того, ограничивается возможность строительства на приграничных территориях.

Однако депутаты раскритиковали документ. Они посчитали его абсолютно сырым.

В справке-обосновании говорится одно, а в законопроекте - совсем другое. Сейчас иностранцы могут спокойно покупать жилье. Теперь же Минюст ужесточает требования. Дастан Бекешев

Его поддержал нардеп Мирлан Жеенчороев. «Получается, Минюст меняет целый закон из-за одной инструкции Министерства иностранных дел. Но ведь инструкция — подзаконный акт. Если она изменится, что тогда с законом делать будете?» — заявил парламентарий.

Однако в итоге депутаты направили законопроект на голосование в первом чтении. Министр юстиции Уран Ахметов пообещал выслушать, внимательно изучить и по возможности принять все рекомендации депутатов по законопроекту ко второму чтению.