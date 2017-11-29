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Власть

На защиту мигрантов в 2018 году из бюджета предусмотрено 27 миллионов сомов

На защиту мигрантов в 2018 году из средств бюджета выделят 27 миллионов сомов. Об этом стало известно сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По данным Госслужбы миграции, на сегодня насчитывается 717 тысяч кыргызстанцев, трудящихся за рубежом. С 2018 года ведомство планирует запустить новый проект по защите их прав.

«Одно из важных направлений нашей работы — защита прав мигрантов. Совместно с МИД у нас есть 21 смежная функция. Мы планируем увеличить штат юристов в консульствах. С нового года проект начнет работать», — рассказал глава ведомства Медетбек Айдаралиев.
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