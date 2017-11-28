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Власть

ЗАО «Пятый канал» предлагают продать

ЗАО «Пятый канал» предлагают продать. Соответствующий законопроект разработал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев. Документ выставлен на общественное обсуждение.

Он предлагает признать утратившим силу Закон КР «О закрытом акционерном обществе «Пятый канал»».

Правительство должно провести оценку активов ЗАО и реализовать его.

Напомним, 20 мая 2010 года декретом временного правительства национализировано ЗАО «Двадцать пятый кадр», которое является учредителем «Пятого канала». Жогорку Кенеш сделал канал парламентским, несмотря на возражения президента.

Однако не определена организационно-правовая форма телеканала и его собственник. Парламент получил возможность вещать в режиме онлайн через телеканал «Пирамида», а «Пятый канал» так и не стал ни юридически, ни фактически парламентским телеканалом.
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