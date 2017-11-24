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Власть

Турция требует экстрадиции 45 сторонников Гюлена, в том числе из Кыргызстана

Фото AP Photo/Selahattin Sevi. Фетхуллах Гюлен. Архивное фото

Уголовный суд Анкары, рассматривающий дела членов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), обратился в Министерство юстиции Турции с требованием подготовить запросы на экстрадицию 45 представителей руководства FETO из 22 стран. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на агентство Anadolu.

Наибольшее число запросов (15, в том числе в отношении самого Гюлена) направят властям США. В списке стран, из которых Анкара добивается экстрадиции сторонников FETO, также Великобритания, Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды, Мальта, Албания, Туркмения, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Израиль, Камбоджа, Таиланд, ОАЭ, Мадагаскар, Мозамбик, Того, ЮАР, Египет и Буркина-Фасо. Запросы на экстрадицию трех подозреваемых направят сразу в несколько стран.

Суд Анкары, в частности, обратился в Минюст Турции по вопросу экстрадиции из Казахстана одного из лидеров FETO Мустафы Озджана, известного как «Имам Балкан».

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 человек, более 2 тысяч человек получили ранения. Мятеж подавили. После в Турции арестовали более 50 тысяч человек, уволили более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.
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