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Власть

Минэкономики насчитало 183 тысячи безработных кыргызстанцев. Депутаты больше

Министерство экономики насчитало 183 тысячи безработных кыргызстанцев. Такие данные представил сегодня на заседании парламента глава ведомства Артем Новиков.

По его словам, в Кыргызстане, по данным 2016 года, зарегистрировано 2 миллиона 547 тысяч экономически активных граждан, занятых — 2 миллиона 360 тысяч.

Депутат Бахадыр Сулейманов отметил, что чиновники прогнозируют общий уровень безработицы на 2018 год в 7,3 процента, а на 2019-й – 7,2 процента.

«То есть за год вы намерены снизить безработицу на 0,1 процента?! Вы представляете себе такую картину?» — спросил нардеп премьер-министра.

«Начиная с 2010 года уровень безработицы снизился. И она носит сезонный характер...», — заметил Артем Новиков.

«Неправильно вы комментируете. И данные у вас неправильные. По официальной информации Минтруда, в Кыргызстане около 200 тысяч безработных», — возмутился Бахадыр Сулейманов.
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