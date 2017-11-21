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Власть

Опять рокировка. В правительстве Кыргызстана меняют первого вице-премьера

В правительстве Кыргызстана сменят первого вице-премьер-министра. Об этом стало известно ИА «24.kg».

Толкунбека Абдыгулова назначат вице-премьер-министром. Ранее Дуйшенбека Зилалиева сняли с этой должности в связи с переходом на другую работу. Зилалиев проработал на посту три месяца.

На должность первого вице-премьер-министра претендует депутат Аскарбек Шадиев — ныне депутат парламента от фракции «Бир Бол». Его кандидатуру должен рассмотреть сегодня комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.
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