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Власть

Брат Сооронбая Жээнбекова назначен послом Кыргызстана в Украине

Алмазбек Атамбаев подписал указ, согласно которому Жусупбек Шарипов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Украине. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызской Республики.

Другим указом он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Государстве Кувейт, Королевстве Марокко, Иорданском Хашимитском Королевстве и Королевстве Бахрейн по совместительству с резиденцией в городе Эль-Кувейте.

Жусупбек Шарипов окончил Киевский инженерно-строительный институт (1978) по специальности «инженер-строитель» и Саратовскую высшую партийную школу (1990). Ему 62 года, он брат нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Ранг посла ему присвоен в 2008 году.
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