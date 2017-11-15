Сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подвел итоги реализации Национальной стратегии устойчивого развития-2017. Среди главных итогов — судебная реформа, настоящая армия и борьба с коррупцией.

По словам главы государства, стратегия оправдала себя. Страна получила документ, по которому сверяли шаги. Он признал, что некоторые задачи изначально были невыполнимы в заданный срок. Но они задавали высокую планку.

«Это было сложное время. Когда создавали Нацсовет по устойчивому развитию, был найден хороший формат. Мы собирались и обсуждали самые наболевшие вопросы. Наглядное доказательство пользы НСУР: ее принятие позволило добиться мира и стабильности в стране. Мы смогли консолидировать все общество вокруг национальных идей и проектов», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Президент напомнил, что шаг за шагом страна пришла к укреплению демократии.

Еще раз сказал Алмазбек Атамбаев и о «воплях» по поводу референдума, что именно он был одним из этапов развития парламентской демократии.

Итак, как же выглядят основные итоги реализации НСУР, по мнению президента.

Прозрачные выборы

«То, что мы заложили в НСУР прозрачные выборы, позволило вернуть доверие населения. Последние выборы проходят без каких-либо митингов», - сказал президент.

Был один митинг в Таласе после президентских выборов. Но сейчас они говорят, что им заплатили. Бог им судья. Алмазбек Атамбаев

«Думаю, ни и у кого нет сомнения, что каждый голос просчитывается. Мы должны прийти к тому, чтобы граждане не продавали голоса. Нужно повышать самосознание и уровень жизни людей», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Судебная реформа

Глава государства особо подчеркнул, что проделана большая работа в части судебной реформы. За пять лет Кыргызстан в пять раз увеличил финансирование судей. Президент объяснил, почему реформа не заработала как следует.

«Были приняты чуть ли не десяток новых громадных кодексов, которые вступят в силу с 1 января 2018 года. И только после этого мы увидим реальные результаты реформы, потому что в самих законах заложена коррупция. По закону за одно и то же преступление судья мог назначить штраф или 25 лет лишения свободы», — уверен глава государства.

Те, кто недоволен судебной реформой, не знают до конца, когда она заработает в полную силу. Кто больше всего вопит, я вижу, это всякое дерьмо. Оно есть в любой стране, особенно среди политиков. Алмазбек Атамбаев

Новая армия

Следующий результат НСУР — сильная реформа в армии. «У нас теперь есть армия. Шесть лет назад у нас ее не было. Я провел много бессонных ночей, когда были проблемы на границе, когда нам угрожали войной. Но у нас не было армии», — высказался президент.

Теперь она у нас есть, мы готовы дать отпор любому, кто захочет помешать мирной жизни наших граждан. Алмазбек Атамбаев

Борьба с коррупцией

«В НСУР были заявлены задачи по борьбе с коррупцией. Могу сказать, что в отличие от многих стран в регионе у нас нет неприкасаемых. Какую бы должность ни занимал, чьим бы родственником ни был, человек всегда ответит», — заключил Алмазбек Атамбаев.