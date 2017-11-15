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Власть

В парламенте утвердили 7-8 ноября Днями истории и памяти предков

Сегодня Жогорку Кенеш во втором и третьем чтениях одобрил проект Закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс КР». «За» проголосовало — 87 депутатов, «против» — четыре. Теперь 7 и 8 ноября в Кыргызстане — это Дни истории и памяти предков.

«Данные даты вносятся в целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века», — отмечала ранее председатель комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Гулкан Молдобекова.

Во время обсуждения в первом чтении проект вызвал большие споры. И сегодня перед голосованием депутат Исхак Масалиев заявил, что законопроект полностью изменен после первоначального варианта и потребовал у вице-спикера Асель Кодурановой проследить за ходом голосования.

«В зале присутствуют всего лишь 20-30 депутатов, я прошу, чтобы каждый голосовал сам, и вы должны проследить за этим», — сказал он.
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