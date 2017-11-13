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Власть

Депутат возмущен отсутствием фиксированных сборов в школах Бишкека

Депутат парламента Тазабек Икрамов возмущен тем, что Министерство образования и науки не установило фиксированные сборы в школах Бишкека в размере 1,2 тысячи сомов.

По его словам, решение об установлении суммы взносов рабочая группа профильного комитета Жогорку Кенеша приняла еще 6 марта 2017 года.

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Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева отметила, что это решение противоречит статье №45 Конституции КР, согласно которой школьное образование в Кыргызстане бесплатное.

«Значит, можно собирать, сколько хочешь?! В школах требуют взносы, не все семьи могут платить. Некоторые матери – одиночки, есть и многодетные семьи. Из-за проблем с финансами некоторые школьники накладывают на себя руки, сбегают из дома. А родителей, которые пишут заявления, делают самих виноватыми», - сказал Тазабек Икрамов.

«Все родительские деньги проходят через общественные фонды по закону о некоммерческих организациях. Министерство работает над этой проблемой. На вступительные взносы в первых классах установлен запрет», - заметила Гульмира Кудайбердиева.
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