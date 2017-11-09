Главу Минздрава Кыргызстана назвали «баловнем бога» и обвинили в коррупции

Министра здравоохранения Кыргызстана Талантбека Батыралиева назвали «баловнем бога» и обвинили в коррупции. С критикой в его адрес выступил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Кожобек Рыспаев.

По его словам, в Министерстве здравоохранения появилась частная лавочка под руководством Батыралиева. «Ему 57 лет, а он увольняет тех, кто младше него. Лучше с себя начал бы. Уже 40 руководителей уволил. Он ведет себя как баловень бога. Кого хочет, берет на работу, кого хочет, увольняет», — пояснил Кожобек Рыспаев.

Он добавил, что у Талантбека Батыралиева есть помощница Нургуль, которая работает в трех структурах и получает деньги от доноров. Его племянники работают в Минздраве, а квалифицированные врачи вынуждены уезжать в Казахстан и Россию. «О коррупции в Минздраве нужно говорить открыто. Профильный комитет должен провести расследование», — считает депутат.