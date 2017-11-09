12:35
+8
USD 69.59
EUR 80.72
RUB 1.17
Власть

Главу Минздрава Кыргызстана назвали «баловнем бога» и обвинили в коррупции

Министра здравоохранения Кыргызстана Талантбека Батыралиева назвали «баловнем бога» и обвинили в коррупции. С критикой в его адрес выступил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Кожобек Рыспаев.

По его словам, в Министерстве здравоохранения появилась частная лавочка под руководством Батыралиева. «Ему 57 лет, а он увольняет тех, кто младше него. Лучше с себя начал бы. Уже 40 руководителей уволил. Он ведет себя как баловень бога. Кого хочет, берет на работу, кого хочет, увольняет», — пояснил Кожобек Рыспаев.

Он добавил, что у Талантбека Батыралиева есть помощница Нургуль, которая работает в трех структурах и получает деньги от доноров. Его племянники работают в Минздраве, а квалифицированные врачи вынуждены уезжать в Казахстан и Россию. «О коррупции в Минздраве нужно говорить открыто. Профильный комитет должен провести расследование», — считает депутат.
Ссылка:
просмотров: 1301
Версия для печати
Материалы по теме
Депутатские полномочия Омурбека Текебаева прекращены досрочно
ЦИК пока не будет лишать Омурбека Текебаева мандата
Депутата Жогорку Кенеша Игоря Чудинова допросили в ГКНБ
Норма о льготном проезде онкобольных осталась декларативной
Программа «Депозит врача» в Кыргызстане провалилась
Атамбаев: Политиканы готовы на все, чтобы превратить КР в коммерческий комок
Сапар Исаков поручился за главу Министерства здравоохранения
Часть пособий оседает в карманах чиновников Кыргызстана
Депутат: Несмотря на громкие заявления, в НЦО нет оборудования
Депутату парламента Канатбеку Исаеву предъявлено еще одно обвинение
Популярные новости
Премьеры Кыргызстана и&nbsp;Казахстана обменялись обвинениями на&nbsp;саммите в&nbsp;Ташкенте Премьеры Кыргызстана и Казахстана обменялись обвинениями на саммите в Ташкенте
Отдыхаем! 7&nbsp;и&nbsp;8&nbsp;ноября праздничные выходные уже в&nbsp;этом году Отдыхаем! 7 и 8 ноября праздничные выходные уже в этом году
Сооронбай Жээнбеков рассказал о&nbsp;целесообразности досрочного роспуска парламента Сооронбай Жээнбеков рассказал о целесообразности досрочного роспуска парламента
Президент Алмазбек Атамбаев не&nbsp;будет извиняться перед таласцами Президент Алмазбек Атамбаев не будет извиняться перед таласцами
Бизнес
В&nbsp;городе Исфане открыт новый O!Store В городе Исфане открыт новый O!Store
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на&nbsp;смартфон для клиентов О!Store Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store
Подключи Mega iTV и&nbsp;получи месяц бесплатного просмотра! Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!