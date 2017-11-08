Депутат выясняет, кто лоббировал переход на топливо класса евро-5 к 2022 году

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался сегодня на заседании, кто пролоббировал переход в Кыргызстане на топливо класса евро-5 только к 2022 году.

Евро-5 — это экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Перейти на него предписывает технический регламент ЕАЭС. Россия, к примеру, уже перешла на топливо класса евро-5. Кыргызстан же, по словам Дастана Бекешева, отсрочил введение техрегламента на несколько лет.



«Как так получилось? Неужели до 2022 года будем задыхаться? Кто пролоббировал отсрочку?» — спросил он.

«Кто пролоббировал, мне неизвестно, — ответил директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов. — Сегодня мы используем бензин класса евро-3, нужно перейти хотя бы на евро-4».

«Этот бензин ниже по качеству, чем тот, который используется в России, соответственно и выбросы в атмосферу больше. Я буду вносить поправки, чтобы с 2019-го мы перешли на класс-5. А мы радуемся, что у нас дешевый бензин. Вот поэтому и дешевле. По легким нашим бьет, чему радоваться», — заметил Дастан Бекешев.

Он подчеркнул, что в области экологии «полный бардак». «Природа нам не простит. Убиваем животных, рубим деревья, а по отчетам все у нас хорошо. В экологии полный бардак. Функции разделены между Госэкотехинспекцией и Госагентством охраны окружающей среды, имеются некоторые дублирующие функции. Природоохранная прокуратура должна быть», — добавил нардеп.

На заседании обсуждают поправки в законы «Об охране атмосферного воздуха» и «Об экологической экспертизе».